Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе включен в заявку на матч 2 тура группового этапа Евро-2024 против Нидерландов, несмотря на перелом носа, передает «Чемпионат».

Франция сыграет с Нидерландами 21 июня. Команды выйдут на поле в 23.00 по бакинскому времени.

Мбаппе запретили играть в маске в цветах французского флага, так как по регламенту она должна быть единого цвета.

В группе D у Франции, Нидерландов и Франции по 3 очка. У Польши пока нет набранных баллов. У Франции и Нидерландов игра в запасе.

Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.