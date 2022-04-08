8 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, в ходе телефонного разговора обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних связей, включая реализацию положений подписанной на высшем уровне 22 февраля сего года Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

В позитиве отмечено проведение различных мероприятий, приуроченных к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, усилия по запуску Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также формирование условий для переговоров о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.