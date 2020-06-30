Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в попытках усилить присутствие России в Ливии

Турция и Россия прилагают усилия для прекращения огня в Ливии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, Москва и Анкара стремятся к прекращению кровопролития в зоне ливийского конфликта, чего не скажешь о Франции, которая негласно поддерживает незаконные вооруженные формирования Халифы Хафтара.

«Париж на словах отвергает поддержку путчистов, однако по факту французское оружие закупается ОАЭ и поставляется в Ливию. Париж не честен в своих действиях», — сказал турецкий министр.

Чавушоглу назвал действия Франции в Ливии «разрушительными».

«НАТО называет присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в состав Североатлантического союза, играет на руку России на севере Африки. Франция пытается усилить присутствие России в Ливии», — сказал турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара с самого начала поддерживала усилия по обеспечению стабильности в Ливии.

«Никто, как Анкара стремится к политическому урегулированию в Ливии. Мы сотрудничаем с легитимными властями северо-африканской страны. Благодаря усилиям нашей страны, обеспечен баланс сил в зоне ливийского конфликта. Именно Турция не позволила начаться уличным боям в Триполи», — сказал Чавушоглу.