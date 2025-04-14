В МИД Азербайджана назвали дестабилизирующее вмешательстве третьих стран, в том числе Франции, в региональные вопросы одним из препятствий на пути к долгосрочному миру с Арменией.

Как сообщает #, об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в соцсети «Х», комментируя заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан и Армения достигли прогресса в работе над текстом мирного договора, однако для его подписания и достижения долгосрочного мира в регионе должны быть выполнены все условия. «В частности, это устранение территориальных претензий Армении к Азербайджану, которые закреплены в Конституции этой страны, а также прекращения дестабилизирующего иностранного вмешательства, в том числе со стороны Франции», — отметил представитель МИД.

По его словам, заявления Барро о якобы обеспокоенности напряженностью в регионе Южного Кавказа разоблачают лицемерие официального Парижа.

«Поставка Францией летального оружия в Армению, а также сохраняющаяся на протяжении долгого времени антиазербайджанская позиция – все это не только не способствует миру, но и противоречит заявлениям Жан-Ноэля Барро о якобы обеспокоенности региональной напряженностью. Эта двойственность разоблачает лицемерие Франции», — написал Гаджизаде.