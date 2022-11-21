Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем физическом состоянии, а также подтвердил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним. Его слова передает Marca.

Аргентинец долгое время тренировался индивидуально. Он отметил, что находится в отличной физической форме.

«Чем больше я играл, тем лучше чувствовал себя, вплоть до начала чемпионата мира. Я не делал ничего особенного, я заботился о себе, как и всю свою карьеру. Конечно, это мой последний чемпионат мира и последний шанс осуществить эту великую мечту», — сказал Месси.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе». (Газета.Ру)