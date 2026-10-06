Великобритания и Азербайджан согласовали текст документа о стратегическом партнерстве.

Как сообщает #, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-ом заседании МПК между Азербайджаном и Великобританией.

Госминистр напомнил, что в прошлом году Баку и Лондон договорились развивать отношения до стратегического партнерства.

«Я рад сообщить, что мы согласовали текст этого партнерства, и с нетерпением жду встречи наших премьер-министра [Энди Бернема] и президента [Ильхама Алиева] вашей страны, чтобы они совместно подписали это соглашение», – сказал он.

По словам Сарвара, для него также большая честь быть сопредседателем 8-го заседания Совместной межправительственной комиссии Великобритании и Азербайджана.

«Это заседание комиссии проходит в важный момент в отношениях между нашими двумя странами, возможно, в один из наиболее значимых переломных моментов в нашей истории. В прошлом году Великобритания и Азербайджан договорились повысить уровень наших отношений до стратегического партнерства. С тех пор правительства наших стран активно работали над тем, чтобы наполнить это соглашение и наше партнерство реальным содержанием», – отметил британский министр.