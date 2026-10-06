Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял старшего советника специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуна.

Как сообщили # в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, а также по региональным вопросам.

Министр Джейхун Байрамов отметил значение исторического саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне, в повышении азербайджано-американских отношений до уровня стратегического партнерства. Было отмечено, что стремительное развитие двусторонних связей по различным направлениям после достигнутых в Вашингтоне договоренностей вызывает удовлетворение.

В этом контексте была подчеркнута важность Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, подписанной 10 февраля 2026 года, с точки зрения дальнейшего укрепления институциональных основ двусторонних связей и определения новых направлений сотрудничества. Были рассмотрены деятельность рабочих групп, созданных в рамках реализации Хартии, а также работа по определению конкретных проектов и дорожных карт на предстоящий период.

Были затронуты вопросы расширения азербайджано-американского экономического и энергетического сотрудничества. В этом контексте был отмечен вклад договоренностей, достигнутых в сферах энергетики, инвестиций, высоких технологий и других областях в рамках Бакинской энергетической недели и II Азербайджанского международного инвестиционного форума, в укрепление экономических основ двустороннего стратегического партнерства.

Была предоставлена информация об инфраструктурных проектах, реализуемых Азербайджаном в целях развития энергетического, транспортного и логистического потенциала региона, расширения Среднего коридора, стимулирования инвестиций и укрепления региональных связей.

Было подчеркнуто, что проект TRIPP внесет важный вклад в развитие транспортных и экономических связей в регионе, обеспечение беспрепятственного сообщения через территорию Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой и формирование более широких региональных транзитных возможностей.

На встрече также состоялся обмен мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения мирной повестки, реализации достигнутых договоренностей, открытия региональных коммуникаций и укрепления устойчивого мира и стабильности в регионе, а также довел до его внимания позицию нашей страны.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий по дальнейшему развитию азербайджано-американского стратегического партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и наполнению достигнутых договоренностей практическими результатами.