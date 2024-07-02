Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду объявил, что чемпионат Европы — 2024 станет последним таким турниром в его карьере.

Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романов в социальной сети X.

«Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность», — заявил Роналду.

Португальский нападающий стал первым футболистом в истории, кто в своей карьере сыграл на шести чемпионатах Европы.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 23:00 по бакинскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.