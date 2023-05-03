Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси намерен провести ближайшие две недели в Барселоне. Об этом сообщает портал Bolavip.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» был отстранен на 15 дней от работы с парижской командой из-за того, что уехал в Саудовскую Аравию вопреки указаниям главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. При этом поездка Месси связана с его обязательствами в качестве амбассадора Министерства туризма страны.

Уточняется, что все эти дни он намерен провести с семьей в Барселоне. Стоит отметить, что именно одноименный каталонский клуб, воспитанником которого Месси является, может стать новым этапом его карьеры. По данным СМИ, «ПСЖ» не намерен продлевать соглашение с аргентинцем, которое истекает летом 2023 года. А в окружении футболиста опасаются, что поездка в Барселону может привести к новым санкциям со стороны парижского клуба.

Вместе с тем, на данный момент «Барселона» не имеет возможности вернуть свою бывшую звезду из-за ряда бюрократических нюансов, включая финансовый fair play и судебное разбирательство в отношении бывших руководителей клуба, подозреваемых в даче многомиллионной взятки экс-главе испанского судейского департамента. Тем не менее, каталонцы работают над механизмом возвращения Месси в команду и ждут подтверждения от Ла Лиги. Если оно последует, то футболисту будет сделано официальное предложение. Европейская пресса также сообщает, что Месси готов пойти на понижение в зарплате. Не исключается, что в течение ближайших двух недель он также проведет неофициальные переговоры с руководством «сине-гранатовых».