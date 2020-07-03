Месси прервал переговоры по контракту с «Барселоной» и намерен покинуть клуб

Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси прервал переговоры по новому контракту с командой и намерен покинуть клуб в 2021 году. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По информации источника, 33-летний аргентинец разочарован сообщениями в СМИ о том, что он является инициатором конфликтов в команде. Испанские издания ранее писали о связи футболиста с увольнением в январе текущего года главного тренера Эрнесто Вальверде. Также Месси связывали с недавним конфликтом с действующим наставником команды Кике Сетьеном. Контракт капитана «Барселоны» истекает в 2021 году, игрок прервал переговоры по новому соглашения и намерен покинуть клуб.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче против мадридского «Атлетико» Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за «Барселону», 70 голов за сборную Аргентины). В декабре 2019 года он стал обладателем «Золотого мяча» — премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград, ранее нападающий становился обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

«Барселона» в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. На четыре очка команду опережает мадридский «Реал». До конца чемпионата клубам осталось провести по пять матчей.