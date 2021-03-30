Месси – лучший игрок первой четверти года

Международный центр спортивных исследований (CIES) подвел итоги первой четверти 2021 года, оценив выступления футболистов из топ-5 лиг.

Организация создала уникальную методику, которая позволяет оценивать полезность футболистов вне зависимости от позиции, на которой они выступают. В этом рейтинге оценивался период с 1 января 2021 года. CIES дал оценку футболистам каждого из 98 клубов топ-5 лиг, однако в рейтинг вошли только те игроки, которые на этом отрезке провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.

Лучшим игроком на старте 2021 года был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он отыграл 998 минут, его коэффициент – 92,5 из 100. Второе место делят нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут). Рейтинг обоих игроков – 89,5 из 100. Третью строчку занимает защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (1335 минут, рейтинг – 89,4). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал пятым (1191 минута, рейтинг – 89,3). (sports.ru)