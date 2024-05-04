Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джои Бартон заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в молодом возрасте принимал стероиды, что повлияло на его рост. Его слова приводит Daily Mail.

«Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного», — заявил Бартон.

В в 1997 году медицинское обследование показало, что у Месси дефицит гормона роста (GHD), из-за чего он должен был ежедневно колоть себе инъекции с гормоном роста.