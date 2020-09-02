Меркель считает, что Навального «хотели заставить замолчать»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Алексея Навального «хотели заставить замолчать».

Как сообщаетТАСС, такое мнение глава правительства ФРГ высказала в среду на пресс-конференции в Берлине.

«Ошеломляет информация о попытке убийства при помощи яда одного из ведущих оппозиционеров России», — заявила она. «Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Присутствие этого яда удалось вне сомнений подтвердить в его анализах», — утверждала Меркель.

«Таким образом установлено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — полагает канцлер.

Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», — сказала канцлер ФРГ.

«Я осуждаю это от имени правительства самым решительным образом», — сказала Меркель. Глава кабмина ФРГ добавила, что обсудила ситуацию не только в кругу правительства, но и с президентом Германии.

Меркель сказала, что «мир будет ждать ответов».

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» подвергся воздействию вещества из группы «Новичок».