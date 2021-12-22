Мягко говоря, это был перебор. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может себе позволить «наезды» на того или иного российского политика. Он может угрожать применением силы руководству соседней Ингушетии. Он может покрывать своих сторонников, когда они совершают преступления на территории РФ. Но он не имеет никакого права на неучтивый, угрожающий, ультимативный тон в обращении к президенту братской Турции.

Итак, по данным нескольких СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Но тут нужно отметить, что только в Стамбуле есть 6 улиц и 2 парка, носящих имя Джохара Дудаева Причем, первый парк появился буквально через несколько месяцев после гибели первого президента Ичкерии – в 1996 году, и открывал его никто иной, как мэр Стамбула — Реджеп Тайип Эрдоган. Есть и примеры увековечения памяти Дудаева и в иных городах Турции.

Поэтому, мягко говоря, несколько запоздалой выглядит реакция Рамзана Кадырова, который сейчас только обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей после открытия парка имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Да, пусть и запоздало, но у главы Чечни есть право делать такое обращение. И если бы он ограничился этим, то к нему было гораздо меньше вопросов.

Но в том все и дело, что Кадыров, этот руководитель одного из субъектов Российской Федерации, призвал президента Турции Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он «за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией». Он заявил, что нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. При этом, Кадыров грозит в ответ установить в Грозном памятник лидеру Курдской Рабочей партии (признана террористической в Турции, ЕС и США) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в Турции.

Как говорится, пусть попробует. Забавно будет увидеть свидетельство героизации всемирно известного террориста в столице Чечни. Оправдываться тогда придется вовсе не Рамзану Кадырову, а лицам, стоящим в иерархии гораздо выше него, вплоть до президента РФ Владимира Путина. Тут, кстати, стоит вспомнить, что сказал в ходе состоявшейся в декабре прошлого года большой пресс-конференции глава российского государства.

«Может быть, у нас иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет», — сказал президент России, описывая турецкого коллегу. И вот мы видим, как глава одного из субъектов РФ позволяет себе то, чего не позволял и не позволяет себе президент России — неуважительное обращение к президенту Турции. Судя по всему, Рамзана Ахматовича, мягко говоря, занесло.

Его выражения, а тем паче угрозы, выглядят нелепо и неуместно. С таким же «успехом» глава какого-то турецкого вилайета мог бы обратиться в МИД Турции с требованием принять меры в связи с аннексией Крыма со стороны РФ. Этого не было. С другой стороны, тот же Кадыров как-то помалкивал, когда в армянской церкви в городе Армавире Краснодарского края установили памятную доску Гарегина Нжде. Да, того самого, который сотрудничал с гитлеровскими фашистами. И того самого, который провозглашал: «Ни дня без борьбы с тюрком».

Кроме того, в России в 1995 году было принято заявление Государственной думы, осуждающее организаторов «геноцида армян» и признающее 24 апреля Днем памяти жертв «геноцида армян». Да, тогда Рамзан Кадыров не был еще главой Чечни. Но в том и состоит специфика момента, что за все годы, что он руководит Чечней, Кадыров ни разу не выступил против этого шага.

Промолчал он и когда лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за непризнание фактов «геноцида армянского народа в Западной Армении и Османской Турции в период 1915–1922 годов». А это было, кстати, в 2015 году, когда Рамзан Кадыров уже руководил Чечней.

То есть, мы видели немало откровенно антитурецких шагов со стороны РФ. И если бы Р.Кадыров хоть раз возмутился этим, то у него было бы моральное право что-то говорить и сейчас, но против Турции. Правда, в иной форме, выбирая иные выражения и, конечно же, не переходя к угрозам. Но мы видим то, что видим. В чем причина случившегося?

Возможно, это мелкое сведение счетов со стороны главы Чечни. Напомню, что 8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталье задержали 6 человек: четверых россиян, украинца и узбека. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. При задержании у задержанных изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны.

По версии Национальной разведывательной организации Турции (MIT), шесть человек, арестованных 20 октября, в том числе лидер группы Беслан Расаев, планировали убить живущего в Турции чеченского диссидента по приказу высокопоставленного чеченского чиновника. Помимо Расаева арестованы чеченцы Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Они были отправлены в тюрьму в Малтепе в провинции Стамбул.

Более того, MIT назвала и заказчиков. По данным разведки, приказы Расаев получал от депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Делимханов, напомню, это «правая рука» Рамзана Кадырова. Это самый молчаливый депутат ГД РФ, носящий при себе золотой наградной пистолет.

Судя по всему, Рамзан Ахматович, который сам в 1990‑е годы воевал в Чечне против российской армии, и который лично был знаком с лидерами террористов (сохранились его совместные фотографии, например, с Шамилем Басаевым и Доку Умаровым), просто пытается «отомстить». Получилось это у него из рук вон плохо. Парки имени Дудаева в Стамбуле, как и памятки Дудаеву в иных местах Турции, никто убирать не собирается. Но пример неучтивого заявления запомнят. И воспримут это как выпад не столько против президента Эрдогана, сколько против турецкого государства. Что объединит даже противников Эрдогана. Ибо никому не позволено выбирать в общении с Турцией такой тон. Тем более, Рамзану Кадырову.