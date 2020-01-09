Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, вернувшиеся на днях после проведенного в Канаде шестинедельного отпуска, сделали сенсационное заявление на своей странице в Instagram. Они сложили с себя королевские полномочия и больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Герцог и герцогиня Сассекские намерены работать, чтобы стать финансово независимыми. Часть своего времени они хотят проводить в Великобритании, часть — в Северной Америке. При этом они продолжат «полностью поддерживать Ее Величество королеву», а также продолжать сотрудничество с организациями, патронами которых они являются, и заниматься новыми благотворительными проектами.

Откажутся ли Гарри и Меган от своих титулов — пока что не вполне ясно. Во всяком случае свое заявление они подписали, как герцог и герцогиня Сассекские.