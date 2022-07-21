Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что боевые действия нужно «расширять».

Об этом он заявил 21 июля во время встречи с украинскими беженцами, пишет «РИА Новости».

Он заявил, что «спецоперация» будет «доведена до конца», а украинские войска нужно» подвинуть «не только от Донецка, но и шире».

«Украинские войска необходимо подвинуть не только от Донецка, но и подальше. И не только от Донецка. Теперь нужно шире. Дальше», — размечтался он.

Кроме того, Медведев пообещал «комфортную и спокойную» жизнь разбомбленному россиянами Донбассу, цинично назвав украинцев и россиян «одним народом».