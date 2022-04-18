Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины и президенту РФ с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграме, передаёт Укринформ.

«Я хочу обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять меня на защитников и жителей Мариуполя, которые находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал он.

Как сообщалось, агрессия России повлекла в Мариуполе одну из самых больших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию РФ и сознательно разрушают город. Мариупольский городской голова ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты. (ukrinform.ru)