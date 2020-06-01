Медведь из Шеки был ранен: где сейчас животное, и что с ним будет? – КОММЕНТАРИЙ WWF

Медведь, совершивший прогулку по центру азербайджанского города Шеки, был благополучно доставлен в Центр реабилитации дикой природы, расположенный в Алтыагаджском национальном парке. Накануне кадры с изображением животного облетели все соцсети. Особый трепет у людей вызвали фотографии с заснувшим посреди улицы хищником. Медведь не проявил никакой агрессии к людям. Спасением животного в срочном порядке занялись специалисты из Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и бакинского зоопарка.

В настоящий момент медведю ничего не угрожает. Ему предстоит реабилитационный период, так как животное на 90% потеряло зрение и имеет многочисленные раны.

Об этом корреспонденту # сообщил директор азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF), зоолог и специалист по крупным млекопитающим Эльшад Аскеров.

Что же могло произойти с медведем, и как сложится его дальнейшая судьба? Эти вопросы в настоящий момент волнуют не только специалистов, но и обычных людей, которые активно обсуждают эту тему в Интернете.

Эльшад Аскеров поспешил нас успокоить:

«На период лечения медведь будет находиться в хороших условиях, под присмотром специалистов. Его уже осмотрели ветеринары. Животное нуждается в лечении», — заявил он.

В ходе осмотра ветеринары обнаружили у медведя многочисленные раны, полученные, по всей видимости, в результате драки хищника с сородичами.

Специалисты исключают, что животное сбежало из какой-либо развлекательной зоны, где его содержали в клетке и демонстрировали посетителям.

Добравшись до города, животное обессилило, кроме того, началось нагноение ран, он практически ослеп. Этим и объясняется его неадекватное поведение в городе. Медведь устал и ждал от человека помощи. К счастью, животное вовремя спасли. В реабилитационном центре установили, что медведь – самец среднего возраста.

«Выпускать животное в таком состоянии на природу категорически нельзя», — говорит Эльшад Аскеров. «Прежде всего, это небезопасно для самого животного», — подчеркнул он.

По словам зоолога, сейчас очень сложно предсказать дальнейшую судьбу медведя:

«Все будет зависеть от того, как организм животного будет реагировать на лечение. После того, как ничего не будет угрожать его здоровью, мы создадим комиссию, в которую войдут представители Академии наук, Института зоологии, различных НПО, нашего фонда и окончательно решим вопрос, будет ли медведь отпущен на волю, либо обретет новое жилье», — заявил директор WWF Azerbaijan.