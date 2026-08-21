Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа ввел санкции в отношении создателей популярного мультсериала «Маша и Медведь». Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

«Теперь под санкциями студия «Анимаккорд», которая является автором этого мультсериала», — сказано в публикации.

Уточняется, что санкции ввели против продюсера сериала Дмитрия Ловейко. В список также включили художника-мультипликатора Олега Кузовкова.

На сайте Зеленского говорится, что мультсериал «Маша и Медведь» представляет угрозу национальной безопасности Украины. Введенные санкции предусматривают блокировку доступа к сериалу на территории страны.