Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вертолет которого совершил экстренную посадку, заявил, что с ним все хорошо. Соответствующая публикация появилась на странице главы армянского кабмина в Facebook.

«Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре», — написал он.

Пашинян добавил, что продолжает путь на автомобиле. При этом пока не сообщается, куда направляется армянский политик. Также на данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна экстренно сел на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана. Об этом сообщают правительственные Telegram-каналы, передает «Интерфакс».

Известно, что Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. По другим данным, премьер-министр Армении летел в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

В правительстве Армении эту информацию пока не прокомментировали.