Медики «Барсы» прежде чем допустить к тренировкам Суареса, обследуют состояние его колена

Медицинский штаб «Барселоны» Луис Суарес обследует состояние колена нападающего Луиса Суареса в ближайшее время.

В январе 33-летний форвард получил повреждение и перенес операцию. Восстановление должно было занять четыре месяца.

В связи с тем, что сезон в Европе был прерван из-за пандемии коронавируса, уругваец имеет шансы помочь сине-гранатовым, когда турниры будут возобновлены.

Однако врачи «Барсы» хотят тщательно обследовать колено футболиста, прежде чем ему позволят вернуться к полноценным тренировкам с командой.

«Барселона» планирует 6 мая проверить всех своих игроков на коронавирус. Ожидается, что 8 мая начнутся первые индивидуальные тренировки. (sports.ru)