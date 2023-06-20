Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что оптимистично настроен на возможную победу за награду «Золотой мяч». Его слова передает L.

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Сжигать сетчатку глаз и оказывать влияние на игру? Думаю, я им соответствую. Посмотрим. Выбор делают другие, но я все еще настроен оптимистично», — сказал Мбаппе.

В сезоне 2022/23 Мбаппе выиграл чемпионат Франции в составе «ПСЖ» и дошел до финала чемпионата мира в Катаре. Там его сборная уступила Аргентине в серии пенальти. В Лиге 1 форвард выиграл звание лучшего бомбардира, забив 29 мячей.