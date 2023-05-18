Килиан Мбаппе признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Утверждается, что нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в прошлом году заработал около 120 миллионов долларов.

Топ-5 молодых спортсменов с наибольшим уровнем дохода выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 120 млн долларов (в спорте – 100 миллионов, за пределами спорта – 20 миллионов);

2. Кайлер Мюррэй (американский футбол, «Аризона») – 70,5 млн долларов (67,5+3 млн);

3. Макс Ферстаппен (автогонки, «Ред Булл») – 64 млн долларов (60+4);

4. Эрлинг Холанд (футбол, «Манчестер Сити») – 52 млн долларов (40+12);

5. Лука Дончич (баскетбол, «Даллас») – 47,2 млн долларов (37,2+10). (sports.ru)