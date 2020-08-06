Матч «Барселона» – «Наполи» в ЛЧ будет судить Чакыр

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» – «Наполи»: главный судья – Джюнейт Чакыр, ассистенты – Бахаттин Дуран, Тарик Онгун, четвертый арбитр – Халиль Мелер (все – Турция).

«Бавария» – «Челси»: главный арбитр – Овидиу Хацеган, ассистенты – Октавиан Шовре, Себастьян Георге, четвертый судья – Раду Петруску (все – Румыния).

Оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени 8 августа. В первой игре «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в Италии, а «Бавария» разгромила «Челси» (3:0) в гостях. (sports.ru)