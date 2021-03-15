Мата Хари: Эфенди споет на «Евровидении» о легендарной шпионке – ФОТО, ВИДЕО

Азербайджан представил песню, с которой певица Самира Эфенди представит нашу страну на европейском песенном конкурсе «Евровидение»- 2021.

Премьера трека состоялась сегодня на официальном канале евроконкурса в YouTube, сообщает #. Песня называется «Mata Hari».

Клип и композиция представлены здесь:

Напомним, что право представлять страну на евросонге Самире перешло с прошлого года, кода из-за пандемии конкурс был отменен, и страны – участники могли по своему усмотрению решать судьбу несостоявшихся конкурсантов.

В 2020 году Самира Эфенди готовилась представить страну с песней «Клеопатра», клип на которую набрал свыше 7 миллионов просмотров.

В этом году Эфенди будет воспевать личность легендарной Мата Хари, которая была талантливой танцовщицей и неудачливой разведчицей, и была расстреляна за шпионаж. Мата Хари переводится как «око зари» или «солнце».

Фанаты конкурса «Евровидение» оценили песню Азербайджана и образ нашей певицы в клипе:

«Супер! Если на сцене еще будут жаркие танцы – шоу будет просто разрыв», — написали комментаторы. Другие особо отметили удачное сочетание микса традиционной музыки и современных ритмов, что всегда выделяет выступления азербайджанских артистов на евросонге.

Конкурс «Евровидение» в этом году принимает Роттердам с 18 по 22 мая. Азербайджанская конкурсантка выступит во второй части первого полуфинала, то есть 18 мая. Порядковый номер выступления определится в ближайшие дни.