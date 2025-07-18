Восстановление легендарной тюрьмы Алькатрас и возобновление ее работы, как этого хочет президент США Дональд Трамп, обойдется бюджету в $2 млрд. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в администрации президента.

Трамп в начале мая поручил Федеральному бюро тюрем снова открыть Алькатрас в качестве тюрьмы, после чего чиновники администрации президента просчитали возможную стоимость проекта и, как сообщают источники Axios, несколько раз посетили остров, где она располагается. К примеру, в минувший четверг, 17 июля, на острове побывали генеральный прокурор Пэм Бонди, чье ведомство курирует Федеральное бюро тюрем, и министр внутренних дел США Дуглас Бергам, чье ведомство владеет островом.

Как сообщает Axios, Трамп пока не принял окончательного решения по поводу тюрьмы и того формата, в котором ее следует восстанавливать. Вариант тюрьмы сверхстрогого режима, о чем изначально говорил президент Трамп, обойдется не менее чем в $2 млрд и займет весь остров целиком. Строительство в этом случае будет долгим, а президент хочет запустить Алькатрас как можно скорее. Тюрьма с менее жестким режимом обойдется в $1 млрд, и ей хватит части острова. Однако в этом случае желание президента отправить туда «самых безжалостных и жестоких преступников Америки» не осуществится.