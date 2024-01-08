Для развития города Баку в 2020-2040 годах необходимы средства в размере 93,6 миллиарда манатов.

Как сообщает #, об этом говорится в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Согласно Генплану, эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по 5 направлениям.

На развитие городской территории требуется 47,6 млрд манатов, на развитие транспортной инфраструктуры — 16,9 млрд манатов, на развитие инженерно-коммуникационных систем — 15,32 млрд манатов, на развитие возобновляемых источников энергии — 4,3 млрд манатов и на мероприятия по охране окружающей среды необходимы 9,5 млрд манатов.

Из этих средств 60,5 млрд манатов покроют государственные инвестиции, 33,6 млрд манатов — частные инвестиции.