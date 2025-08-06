Возможная полная оккупация властями Израиля территории сектора Газа обойдется бюджету еврейского государства примерно в 35 млрд шекелей ($10 млрд) ежегодно. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на профессора экономики Еврейского университета в Иерусалиме Эстебана Клора.

По расчетам ученого, основная часть этих расходов будет уходить на содержание военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Газы, а также на административный аппарат и поддержание работы гражданских и коммунальных служб. В общей сложности речь идет примерно о 2% ВВП Израиля. В бюджете еврейского государства отсутствуют свободные средства в таком объеме, и их не удастся изыскать в короткие сроки, отмечает Клор. При этом указанные расходы не учитывают возможные траты на восстановление инфраструктуры сектора Газа, которая по большей части разрушена.

Клор указывает, что, оккупировав Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь 2 млн человек, проживающих на территории анклава. Это включает обеспечение палестинцев продовольствием, поддержание систем здравоохранения, образования и других сфер жизни. С 1967 по 2005 год Израиль управлял Газой, при этом финансирование расходов преимущественно покрывалось за счет налоговых поступлений из анклава. С учетом того, что экономика сектора Газа разрушена, Клор считает выстраивание такой схемы покрытия бюджетных трат маловероятным.

При этом ЦАХАЛ понадобится держать в Газе крупный воинский контингент с учетом преимущественно враждебного отношения местного населения к Израилю. В то же время с военной точки зрения оккупация анклава не составит большого труда, так как Израиль уже контролирует порядка 75% территории.