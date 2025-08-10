Бывший глава бюджетного отдела министерства обороны и финансовый советник начальника Генштаба Раам Аминах утверждает, что оккупация Газы не по зубам израильской казне, уже сейчас, после двухлетней войны, имеющей гигантскую задолженность в размере 1,75 триллиона шекелей. За кредиты на ведение войны на всех фронтах мы выплатили только в этом году проценты в размере 57 млрд шекелей.

Раам Аминах, сегодня ведущий ученый Института стратегических исследований INSS, сказал в интервью газете «Калкалист», что после оккупации Газы Израилю придется обеспечивать жителям Газы все услуги, которые даются гражданам Израиля — лекарства, медобслуживание, воду, электричество, канализацию и все остальное. Поскольку собирать налоги в Газе не с кого, а с момента оккупации иностранная помощь Газе прекратится, у израильского правительства будет всего три варианта — уменьшить соответствующие бюджеты на такие же услуги для израильтян («закрыть больницу в Израиле, чтобы открыть ее в Газе») , повысить налоги или продолжать брать в долг, чтобы выплачивать много лет огромные проценты.

Если взять за основу социальные расходы Израиля по данным OECD, которые приводит «Калькалист», на содержание 2 млн жителей Газы должен уйти 61 млрд шекелей. Даже если взять за основу минимум, десятую часть этой суммы, то выходит 6 млрд в год.

Если не дать сектору Газа лекарства и базисное медицинского обслуживание, там вспыхнут эпидемии, и весь мир обвинит Израиль в геноциде.

По подсчетам другого исследователя INSS проф. Еврейского университета Эстебана Клора, чтобы прокормить 2 млн жителей Газы, Израилю придется тратить около 7 млрд шекелей в год. Он основывается на стоимости еды, которую распределяет американская компания на пунктах раздачи в Газе.

Чтобы наладить нормальную жизнь в секторе — что Израиль будет обязан там делать как «суверен», а не как сторона в вооруженном конфликте, — необходимо восстановить минимум инфраструктур, полностью уничтоженных войной. Хотя и до 7 октября они были не такие уж хорошие.

Всё это расходы, в которые не включены затраты на содержание оккупационной армии в Газе.

В конечном счете Израилю придется тратить десятки миллиардов на содержание Газы без какой-либо ясной «дорожной карты» по выходу из этой ситуации.

Другое экономическое издание, газета The Marker, пишет сегодня о финансовых гирях, которые Израиль взвалит на себя, оккупируя Газу. Это прямые военные расходы, которые будут в два раза больше, чем стоимость операции «Колесницы Гидеона» (25 млрд). Сегодня на голосование кабинета будет вынесено решение о мобилизации 430 тысяч резервистов. Это ляжет тяжким грузом на казну, на «Битуах леуми».

По данным газеты, на продовольствие для Газы будет уходить около 800 млн в месяц, так что сумма, которую Бецалель Смотрич потребовал выделить на гуманитарные нужды Газы (3 млрд), хватит только на несколько месяцев.

Гад Лиор называет в Ynet общую сумму, которую Израилю придется платить за “войну до победного конца” — от 120 до 180 млрд шекелей в год. По прогнозами Минфина, это увеличит дефицит бюджета еще как минимм на 6%-7%. (israelinfo.co.il)