Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности государства и граждан Латвии, сообщает агентство LETA.

Уголовное производство начато по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.

В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на 14-ти связанных с этими лицами объектах в Риге и других местах Латвии.

Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. Обнаружены устройства, которые, вероятно, являются предметами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

В рамках уголовного производства трое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы — запрет на выезд из страны с уведомлением о смене места жительства.

Как стало известно агентству LETA, двое из арестованных — Райтис Долгов и Игорь Бобырь.

Официальные декларации на сайте Службы государственных доходов Латвии показывают, что Долгов в начале 2000-х годов работал инспектором криминальной полиции в Рижском региональном управлении Государственной полиции. По данным с сайта Госполиции, Долгов является сертифицированным детективом.

По данным Firmas.lv, Долгову принадлежат 50% долей предприятия Biotops, которое в прошлом году работало с оборотом 164 евро и убытками в 2187 евро. Годом ранее оборот составил 52 000 евро, прибыль — 25 336 евро.

В свою очередь, Бобырь является совладельцем компаний VLHG, RC7 Group, XO-art и Litada, а также членом правления компании Lake Property.

В интересах следствия дальнейших комментариев VDD пока не дает.

Другая интересная новость — Служба государственной безопасности (СГБ) обращает внимание на тех латвийцев, которые в настоящее время выбирают для обучения вузы государства-агрессора России.

Посольство России в Латвии сообщило в Facebook, что 17 августа в здании миссии прошла встреча абитуриентов, получивших от правительства РФ квоту на бесплатное обучение в российских вузах в этом году. Около 110 молодых людей из Латвии продолжат обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова и других российских городов.

Комментируя эту информацию, СГБ Латвии напомнила, что еще до вторжения России в Украину неоднократно предупреждала о том, что обучение в российских вузах сопряжено с риском получения разведывательной информации и вербовки спецслужбами этой страны.

Эти риски особенно высоки в нынешних геополитических условиях. Россия предоставляет иностранцам возможность бесплатного обучения с целью их идеологической обработки и подготовки будущих проводников российских интересов в других странах, предупреждает СГБ.

СГБ вновь призывает латвийцев не ездить в Россию и Беларусь из-за высоких рисков стать целью вербовки.

Уместно задаться вопросом, насколько сильно российские спецслужбы пытаются влиять на ситуацию в странах Балтии в последние годы? Судя по вышеприведенным сведениям, они отнюдь не унимаются. Каковы их конечные цели, неужели думают, что постепенно смогут обработать и склонить на свою сторону большую часть жителей этих стран?

Своими мыслями по этому поводу поделился с # латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс:

— Вопрос очень своевременный. Россия не унимается и не уймется, пока не потерпит сокрушительное поражение в войне против Украины, и в Москве не сменится режим. Оптимальным был бы распад Российской империи на несколько государств, как русских (Северо-Запад), так и не русских (Кубань, Татарстан, Якутия).

Подрывной деятельностью в Балтии российские спецслужбы занимаются постоянно. Кроме дела, о котором вы упоминаете, 15 августа был арестован водитель такси, собиравший информацию для ФСБ. Вы спрашиваете, не думают ли в России, что смогут склонить на свою сторону большую часть жителей балтийских стран? На самом деле их целью является не большинство, а картинка. А для картинки достаточно нескольких сотен желающих выйти на протест, потоптаться на флаге и сказать пару глупостей российскому корреспонденту на камеру. Именно это происходило в Крыму на момент его оккупации Россией и на Донбассе. А конечной целью России является повторная оккупация балтийских стран. Кстати, по отношению к Азербайджану планы не отличаются по целям, все отличия в инструментах и тактике.

С людьми, уезжающими на учебу в Россию, необходимо проводить работу. Не стоит автоматически признавать российские дипломы, пусть пройдут процедуру их нострификации. И побеседуют с представителями наших спецслужб.

Если можно вообще говорить о положительном влиянии нападения России на Украину, то это невозможность поддерживать Россию и быть рукопожатным человеком. Благодаря этому в Латвии возникло движение дерусификации – движение за уменьшение присутствия русского языка в Латвии. Это очень положительное явление. Только благодаря этой войне мы смогли избавиться от российских военных монументов, прославляющих их армию. Они были как бы кадилами, распространяющими яд победобесия вокруг себя. Теперь, слава Богу, их уже нет. В этом году Латвия начинает процесс окончательного перехода процесса образования на латышский язык. Процесс сложный, он не будет проходить без трудностей, но этот переход абсолютно необходим. Русификацию необходимо прекратить. Всё это вопросы национальной безопасности.