Мать третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Инициатором встречи была сама Гиули Аласания. Как отмечает Аласания, она знает, что патриарху небезразлично положение Саакашвили.

«Я знаю, что ему не безразлично положение моего сына. Знаю, что мой сын всегда надеется на патриарха. Мы поговорили, встреча длилась недолго. Патриарх был вместе со священниками, которые, видимо, заботятся о нем. Мы говорили в общем смысле о том, что в Грузии традиционно жизнь всегда очень ценилась. В нашем праве не существовало статьи, предполагающей смертной казни. Вот на такие темы мы поговорили. Я пожелала ему здоровья и ушла. Ничего особенного», — заявила Гиули Аласания в беседе с телеканалом «Формула».

Как отметила мать экс-президента, местоблюститель патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио на встрече не присутствовал.