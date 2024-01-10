В рамках проекта «Наш гость» во Дворце культуры Мардакян состоялась встреча с народной артисткой Роей Айхан при организации Главного управления культуры города Баку, сообщает #.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Роя Айхан рассказала о своем творчестве, достигнутых ею успехах на этом пути и поведала зрителям о дальнейших творческих планах.

В своем выступлении известная певица исполнила любимые всеми песни из своего репертуара «Yuxu dərmanımdır», «Onun xəstəsiyəm», «Tut əlimdən», «Sənə görə» и ответила на вопросы, интересующие зрителей.

Мероприятие завершилось исполнением песни «Qələbə» народной артистки в сопровождении танцевального ансамбля «Səma».