Во Дворце культуры поселка Мардакян при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с известным эстрадным исполнителем Замигом Гусейновым, сообщает #.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Qonağımız var» (У нас гость).
В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.
В ходе мероприятия Замиг Гусейнов рассказал о своих первых шагах в профессии, поделился с поклонниками творческими планами. Певец также рассказал о ближайших концертных программах.
Исполнитель ответил на вопросы участников мероприятия, подчеркнув, что всегда рад встрече с поклонниками.
Затем в исполнении Замига Гусейнова прозвучали популярные песни «Səni sevirəm», «Var ol», «Kaman» и другие песни.
В заключение мероприятия в сопровождении танцевального ансамбля «Səma» певец исполнил песню «Azərbaycan».