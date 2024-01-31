Во Дворце культуры поселка Мардакян при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с известным эстрадным исполнителем Замигом Гусейновым, сообщает #.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Qonağımız var» (У нас гость).

В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В ходе мероприятия Замиг Гусейнов рассказал о своих первых шагах в профессии, поделился с поклонниками творческими планами. Певец также рассказал о ближайших концертных программах.

Исполнитель ответил на вопросы участников мероприятия, подчеркнув, что всегда рад встрече с поклонниками.

Затем в исполнении Замига Гусейнова прозвучали популярные песни «Səni sevirəm», «Var ol», «Kaman» и другие песни.

В заключение мероприятия в сопровождении танцевального ансамбля «Səma» певец исполнил песню «Azərbaycan».