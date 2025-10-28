5 ноября в Музее Болниси в Грузии откроется выставка Народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, профессора Арифа Гусейнова, организованная в рамках проекта «Узелки времени», сообщает #.

Выставка пройдет в регионе Болниси, где компактно проживает азербайджанское население и сильны традиции ковроткачества.

На выставке будет представлено 12 графических произведений, созданных художником в 2024–2025 годах. Серия работ, выполненных в смешанной технике на холсте, воспевает любовь и привязанность автора к национальным обычаям и традициям, отличается интересными сюжетными линиями. На выставке также будет представлен ковер, сотканный по мотивам картины художника «История двух сердец». Этот образец коврового искусства, выполненный в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра, отличается сложной композицией и создан из более чем 70 цветовых оттенков. Отметим, что это первая работа художника, воплощённая в ковре.

Дополнительно, с помощью технологий искусственного интеллекта, работы будут «оживлены» и представлены в формате видеоролика, что придаст выставке интерактивный характер.

В рамках проекта сотрудники Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра проведут для жителей и гостей Болниси мастер-класс «Как создается ковер?». Участники смогут принять участие во всех этапах ковроткачества — от стрижки овцы, расчёсывания и прядения шерсти до процесса ткачестваковра.

Выставка, организованная Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным музеем Грузии при поддержке Министерства культурыАзербайджанской Республики и Министерства культуры Грузии, продлится в Музее Болниси до 5 декабря 2025 года.