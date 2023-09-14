Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армения представит Азербайджану свои новые комментарии по тексту мирного договора в разумный срок.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян говорил на заседании правительства.

«Республика Армения получила новые комментарии Азербайджана относительно текста мирного договора с Арменией. Мы поработаем над ними и в разумные сроки представим свои комментарии», — сказал Пашинян.

По мнению премьер-министра, мир на Южном Кавказе не имеет альтернативы и является единственным решением, гарантирующим суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность стран этого региона, что является необходимым и фундаментальным условием нормального развития и прогресса.