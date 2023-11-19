В рамках молодежного чемпионата Европы по боксу (U22) в черногорской Будве прошли финальные бои. На решающие поединки вышли два азербайджанских боксера, сообщает «Репорт».

Выступавший в весовой категории 51 кг Ниджат Гусейнов в поединке за золотую медаль одержал победу над армянином Рудольфом Гарбояном, не дав сопернику ни единого раунда – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

Таким образом, представитель Азербайджана стал двукратным чемпионом Европы, защитив свой титул.

Азрак Бабиров (57 кг) завоевал «серебро» континентального первенства.