Вчера шестилетняя заумная член семьи в очередной раз ввела нас всех в ступор, на сей раз своими репликами относительно итогов войны в Карабахе. Марьяша с детской непосредственностью и категоричностью заявила, что коли не все наши земли возвращены, то значит мы не победили, и сделала вывод — будет новая война.

Еще даже не первоклашка поняла очевидное – что-то странное творится в Датском королевстве, то бишь вокруг Карабаха. Пока взрослые на протяжении девяти месяцев после подписания лидерами Азербайджана, Армении и России Трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе не могут разобраться, освободили ли мы весь Карабах, в том числе нагорную ее часть от оккупантов, или нет, разбит ли враг окончательно иль нет, и можно ли ставить точку в карабахском вопросе или надо ждать Третьей войны, наша акселератка расставила все точки над «i»: быть войне!

Что же помогло и взрослым, наконец, прозреть? Или мы изначально не были слепы и глухи, а просто из-за своей природной неконфликтности и внутренней интеллигентности старались не замечать ни действий армян, ни бездействия миротворческих сил России (МС РФ) в Нагорном Карабахе, надеясь, что пронесет, и стороны-подписанты соглашения рано или поздно выполнят все его положения.

Но не тут-то было. На сегодня можно констатировать: мало того, что МС РФ не вывели «армянские вооруженные силы» из Нагорного Карабаха, как это было оговорено в 3-м пункте Соглашения, подписанного президентом РФ, так более того — они оказывают армянским боевикам всяческую поддержку, помогают им, тренируют их и даже уже Министерство обороны РФ признают за ними статус «вооружённых формирований Нагорного Карабаха». Так, в сообщении Министерства обороны РФ говорится:«11 августа 2021 г. вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ». То есть, Минобороны России вменяет в вину Азербайджану, что его Вооруженные силы нанесли удары по позициям окопавшихся, причем под зорким оком российских миротворцев, на признанных всем миром нашими территориях армянских боевиков. Хотя именно их, российских миротворцев, задачей было очистить регион от армянских сил и не создавать условий для возобновления военных действий сторонами конфликта.

На деле же, российские войска, теперь уже можно говорить об этом абсолютно категорично, не выполняют ни одного пункта Трехстороннего соглашения, включая самый главный из них – режим прекращение огня.

Азербайджанская сторона долго закрывала глаза на все превышения своих полномочий миротворческими силами – и увеличение числа контингента МС, и строительство чрезмерно большего числа модульных городков, и развертывание там филиалов всех российских госструктур, и покровительство армянским боевикам, и фактическое превращение подконтрольных себе территорий в военный форпост России, и размещение там армянского населения. Но происходящее в последние дни, а именно обстрел вооруженными силами Армении на глазах миротворцев наших позиций в Кяльбаджарском, Гедабейском, Нахчыванском и других направлениях, и даже города Шуша, уже переполнило нашу чащу терпения. Коли МС РФ не выполняют основную свою функцию, коли российское руководство не может держать армян в узде (или не хочет, более того – инструктирует их), какая в них нужда? Пора и честь знать. Или все стороны-подписанты Трехстороннего соглашения немедленно приступают к безоговорочному исполнению всех его пунктов, или оно теряет силу, и Азербайджан сам очищает свои территории от бандитских формирований и берет внешние границы под свой контроль. Неспроста с заявлением о том, что будет вынуждено принимать адекватные меры, выступило наше Минобороны, ВПЕРВЫЕ! после подписания Трехстороннего соглашения громогласно признав:

— не полностью обеспечен полный вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении;

— в последние дни Армения, грубо нарушая трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы Российской Федерации, устанавливает новые армянские посты вблизи населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также в восточном направлении административных границ Кяльбаджарского и Лачинского районов.

И требует: российские миротворцы должны положить конец размещению ВС Армении на местах своей дислокации на территории Азербайджана.

Но не тут-то было. Сегодня на сайте Минобороны РФ появилось сообщение, что «российские миротворцы сдали около 40 литров крови для больных в Степанакерте», напрочь игнорируя тот факт, что город этот называется Ханкенди и признан даже самой Россией территорией Азербайджана. Но по таким для него «мелочам» российское Минобороны не заморачивается, главное — закрепить на кровном уровне братство русских с армянами, защищать которых они якобы и пришли в Карабах. А русская кровь в жилах армян может стать дополнительным поводом для обоснования «кровного братства».

Хотя ясно, что Россия ведет на Южном Кавказе многоходовую игру с окончательной целью наложить «медвежью лапу» на весь регион. Потерявшая Грузию и начавшая терять Армению Россия, дала отмашку на начало Азербайджаном антитеррористической операции. Сначала позволила начать военную операцию по освобождению оккупированных территорий, затем долго не вмешивалась и даже заняла нейтральную позицию, несмотря на постоянные звонки и мольбы Пашиняна вмешаться, как случилось в ходе Апрельской войны 2016 года, прикрываясь уставом ОДКБ. Затем остановила наступление азербайджанских войск перед самым завершением военной операции, дабы придержать нагорную часть Карабаха для себя, потом под видом МС стала развертывать там военную базу и управлять этими территориями как своей губернией. А теперь уже, сразу после визита Сергея Лаврова в регион, актуализировав вопросы демаркации и делимитации, спровоцировала конфликты на границе, что в конечном итоге завершилось размещением российских войск и здесь. Что позволяет взять под контроль не только Карабах, но даже Армению, Азербайджан и, даже, весь Кавказ.

На самом деле, не позволять же главе Евросовета Шарлю Мишелю увести из-под носа Южный Кавказ, который на протяжении двух веков был в составе российской империи – сначала самодержавной, потом большевистской, в Восточное Партнерство. Да и закрепления Турции в регионе ой как опасается Москва, как в экономическом, так и в военном плане.

Но конкретно для Азербайджана, который наиболее из всех трех южно-кавказских республик всегда демонстрировал лояльность Кремлю, лимит сбалансированной политики исчерпан. Можно предположить, что визит Мишеля в регион и актуализация вопроса подписания соглашения об ассоциации, предстоящий в декабре саммит Восточного партнерства вынудили Москву предпринять адекватные шаги, даже предложить Баку войти в ОДКБ, от чего глава нашего государства, бесспорно, отказался. Вот и выпустили на сцену Жириновского со всякими намеками и угрозами, ну и мы решили дать отпор – как на дипломатическом, так и на военном уровне. Россия своими действиями не оставляет нам выбора – путь только на евроинтеграцию и военное сотрудничество с Турцией. И заявление Минобороны является предвестником этих событий. Или Москва приструнит армян, будет придерживаться пунктов Трехстороннего соглашения и откажется от планов втягивания нас в ОДКБ, или Россия потеряет нас окончательно. Все к тому и идет…