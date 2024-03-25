На протяжении тысячелетий люди в разных частях планеты прокалывали те или иные части тела для красоты или в ритуальных целях. В нашей стране, как и по всему миру, популярным был и остается пирсинг мочек ушей, который делают порой и совсем маленьким детям. Но несколько лет назад пирсинг стал настоящим трендом, и сейчас многие решаются на самые разные, порой экзотические виды проколов. Прокалывают не только уши, но и брови, язык, нос, соски, а самые большие экстремалы – и гениталии. Микродермальный пирсинг, который вживляют под кожу, может быть практически на любой части тела.

Мода на модификацию тела с помощью проколов коснулась и мужчин, и женщин, причем, как говорят пирсеры это далеко не всегда молодежь, которой свойственно бунтарство и желание выделиться. Кто-то придерживается минимализма и ограничивается одним- двумя проколами. Кто-то не может остановиться и делает все новые проколы. Одни считают, что это красиво и оригинально, другие уверены, что это опасно и в нем нет ничего хорошего. Пирсинг хотят сделать многие, но некоторых останавливает боязнь боли, других – опасение подцепить какую-то заразу. О том, стоит ли этого опасаться и о многом другом, # рассказала мастер по пирсингу Айсель Мамедова.

– Где вы учились пирсингу?

– Я получила образование в Санкт-Петербурге в академии пирсинга. Но учиться никогда не перестаю, это постоянный процесс. Потому, дополнительно посещаю ежегодные конференции по пирсингу. А еще у меня есть медицинское образование – имею диплом младшей медсестры.

– Часто можно услышать, что пирсинг сейчас в тренде, так ли это?

– Пирсинг всегда был популярен и желанен для многих, в том числе и в нашей стране. Помню, как в 2014-2015 годах я работала без записи, и клиенты приходили, на месте занимая очередь. Они готовы были ждать довольно долго, чтобы сделать пирсинг. Но решались на такое, конечно, не все желаюшие. А все потому, что многие боялись негативной реакции от близких, друзей, коллег и др. Сейчас таких опасений уже нет, так как эта индустрия стала более развитой. Пирсинг сейчас никого не удивляет и большинство относится к нему, как минимум нейтрально.

– Обычно проколы делает молодежь, стремящаяся следовать модным тенденциям?

– Раньше действительно молодежи было больше, но сейчас люди все чаще воспринимают пирсинг просто как еще один аксессуар. И все больше приходит взрослых клиентов. Самой старшей моей клиенте было 65, и меня очень радует, что люди делают то, что им нравится без опасений быть непонятыми.

– Какие виды пирсинга самые востребованные?

– ⁠Сейчас очень популярны проколы ушной раковины, а именно дэйс (прокол центрального хряща над ушной раковиной), хеликс (прокол верхнего хряща уха), трагус (прокол козелка уха). Часто делают и микродермал в зоне шеи и декольте. А если говорить об экстремальных видах, то это сосок и женские интимные проколы. Больно или нет – это уже зависит от болевого порога клиента. Сроки заживления тоже сугубо индивидуальны. Многое зависит от правильного ухода за проколом и гигиены, а также важную роль играет иммунная система.

– При каких заболеваниях нельзя делать пирсинг?

– Это сложные аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, во время беременности, во время заболевания ОРВИ и любых инфекционных болезней.

– Сейчас в столице очень многие мастера предлагают услуги пирсинга. Как не ошибиться в выборе?

– ⁠В основном большинство мастеров – самоучки. При выборе мастера клиенты в первую очередь должны убедиться в стерильности материалов и кабинета, а также в том, что у мастера есть опыт работы. Безусловно, мастер должен делать прокол только одноразовыми иглами. Все мастера обязаны соблюдать правила стерильности. Настоятельно рекомендую избегать салонов, где делают проколы пистолетом.

– Почему пистолетом нельзя делать пирсинг?

– Ни пирсинг-пистолет, ни украшения, которые используются в нем для проколов, не соответствуют правилам безопасности. Во-первых, ⁠пистолет для прокола ушей сделан из пластика — его невозможно полностью разобрать и стерилизовать. Просто протирание спиртовым раствором не убирает патогенные бактерии. Во время прокола на корпус прибора могут попасть частицы крови, поэтому есть риск подхватить такие опасные заболевания, как ВИЧ, гепатиты и др. Ну и плюс ко всему, пистолетом прокол будет гораздо больнее. Все украшения для пирсинга должны быть сделаны из гипоаллергенного и безопасного материала. А украшения-гвоздики, пусеты, используемые в пирсинг-пистолете, приводят к проблемам с заживлением и отторжениям. К тому же они содержат никель и алюминий, что может привести к развитию аллергических реакций у тех, кто их носит. Их невозможно прочистить из-за конструкции застежки и под ней скапливается большое количество выделений и бактерий. Такие украшения не прокалывают, а продавливают кожу при проколе, а в процессе заживления часто врастают. Это может стать причиной осложнений, тогда как прокол иглой формирует в дальнейшем ровный канал.