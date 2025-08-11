Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 17-летний Адам — станцевал лезгинку в полуфинале регионального музыкального конкурса талантов «Дека сан аз». Он вышел на сцену Чеченской государственной филармонии в черном спортивном костюме, кедах и с золотым пистолетом на поясе. На футболке у Кадырова-младшего был золотой принт в виде волка и букв D и K — вероятно, это инициалы его фамилии и прозвища Dustum.

Фрагмент выступления, где Адам танцует в окружении женщин в длинных платьях, выложил сам глава Чечни, который лично посетил мероприятие. «Проект „Дека сан аз“ продолжает выполнять свою миссию — открывать новые имена и предоставлять талантливой молодежи сцену для развития и самореализации», — написал Кадыров. Он добавил, что всем участникам конкурса выплатили по 100 тысяч рублей из фонда имени его отца.