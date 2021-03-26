Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин

Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.