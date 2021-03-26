Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.
Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
| 2021-03-26T13:11:35+04:00 26 марта 2021, 13:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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