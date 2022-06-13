Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений на период с 2019 по 2025 год на фоне конфликта в Украине. Об этом французский лидер сообщил в понедельник, выступая в Париже на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022.

«Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста», — сказал Макрон. По его словам, Франция вступила в «период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время». Это делает необходимым пересмотр затрат Франции на оборону, добавил французский лидер. Он также отметил, что на европейской территории происходит конфликт высокой интенсивности. В этих условиях военно-промышленный комплекс Европы должен быть усилен, добавил французский лидер.

По данным министерства вооруженных сил, на финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.

В ходе визита в Румынию на этой неделе Макрон встретится с французскими военнослужащими, размещенным там после начала украинского конфликта. По данным французских СМИ, в Румынии дислоцированы около 500 французских солдат.

Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений и военной техники сухопутных войск, которая проводится с 1967 года. Нынешний салон проходит в Париже с 13 по 17 июня. На площади более 81 тыс. кв. м представлена продукция производителей из более чем 60 стран. В экспозиции участвует 1,8 тыс. специалистов в области вооружений.