Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «ошибкой» решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации российских граждан.

Об этом он заявив в интервью каналу CNN.

Макрон также сказал, что это упущенная возможность «встать на путь мира».

«Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что «на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал». Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший повысить уровень эскалации — президент Путин», — сказал Макрон.

Также президент Франции назвал вторжение России в Украину «стратегией интервенции Германии» и «последствием после COVID-19» из-за изоляции Путина во время пандемии.

«У меня нет рационального объяснения», — добавил он. (УНИАН)