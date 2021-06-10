Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

Как передает ТАСС, об этом французский лидер сообщил в четверг на пресс-конференции в Париже.

«Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов», — сказал Макрон. «У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю, что необходимо вести диалог», — отметил французский лидер.

«Я хочу поговорить о ситуации в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отношениях Армении и Азербайджана», — заявил он. Макрон также сообщил, что «намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками». «Я также хочу рассказать о работе, которую ведет Франция против радикального исламизма и сепаратизма», — добавил французский лидер.