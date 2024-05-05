Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен активно обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита китайского лидера в республику перемирие во всех текущих мировых конфликтах на период Олимпиады-2024 в Париже.

Как сообщает #, об этом Макрон заявил в интервью газете La Tribune.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — сказал Макрон.

По его словам, речь идет о прекращении огня во всех конфликтах, в том числе в Украине. «Нужно пытаться добиться перемирия везде», — отметил французский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время ОИ. При этом он добавил, что киевский режим использует такие идеи и инициативы для попыток перегруппироваться и перевооружиться.