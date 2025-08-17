Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в эфире телекомпании CNN.

«Основной вопрос для урегулирования российско-украинского конфликта — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал он.

Уиткофф также выразил надежду на то, что США удастся организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины для урегулирования конфликта. «Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча с Владимиром Зеленским, на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее», — отметил спецпосланник.

Кроме того, как он отметил, Россия должна будет прописать в своей Конституции, что «не будет нападать на европейские страны».