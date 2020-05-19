Лжеинаугурация квазигосударства: А вы, друзья, как ни садитесь…

21 мая армяне намерены провести в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана инаугурацию нового «президента» самопровозглашенного образования Араика Арутюняна. И состоится эта инаугурация не в столице НКАО Ханкенди, а в оккупированной жемчужине Азербайджана – Шуше. В последнее время именно Шуша стала излюбленным местом проведения армянами «праздничных мероприятий».

Это и мероприятия, посвященные захвату Шуши армянскими вооруженными силами, и по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Дня формирования армии обороны «НКР». Причем, уже стало традицией присутствие на оккупированной территории руководства Армении, шумные гулянья с плясками, причем под украденные азербайджанские мотивы, в Джыдыр-дюзю. Более того, армянский премьер-министр Никол Пашинян проводит и заседание Совета безопасности своей страны в Шуше. Все это вызывает закономерные вопросы и наводит на размышления:

— почему местом проведения важных мероприятий республиканского масштаба армянские власти избирают не оккупированный Ханкенди (Степанакерт), являющийся столицей ранее НКАО, а теперь т.н. «НКР»?

— почему вместо Ханкенди (Степанакерта) армяне избрали Шушу – один из 5 городов в НКАО (Степанакерт, Гадрут, Мартуни, Мардакерт, Шуша), население которого издревле составляли азербайджанцы, и только в начале XIX века началось расселение на территории Карабахского ханства, столицей которого и была Шуша, армян?

— какие новые коварные планы зреют в головах армянских «мыслителей» — случаем не объявление ли Шуши столицей оккупированного Карабаха?

Если подозрения эти основательны, то какие меры превентивного характера должен предпринять Азербайджан? И, вообще, должен ли? Дежурные заявления МИД страны, обращения в международные организации, даже позиция МГ ОБСЕ и трех стран-сопредседателей – мировых держав США, Франции и России, как видно, совершенно не колышут Армению. Может, имеет смысл начать демонстрировать армянам в день проведения любого такого мероприятия, кто в доме хозяин? Поднять в воздух истребители над территорией Карабаха и разогнать собравшихся на празднование армян по углам? Разумеется, речь не о начале военных действий, а о демонстрации своей позиции, права на обладание и силы. Или игнорировать и гнуть свою линию – укреплять армию и активизировать наступательную дипломатию?

Все эти вопросы комментируют для # бакинские политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов.

Слово Ильгару Велизаде:

— Армянская сторона не впервые манипулирует названиями и меняет конфигурацию административных границ на оккупированных территориях. И это не последняя попытка. К сожалению, такой произвол происходит по причине того, что Нагорный Карабах все еще находится под оккупацией армян. Они там продолжают хозяйничать, эксплуатировать наши месторождения, обрабатывают наши земли, распоряжаются азербайджанскими недрами и имуществом, как своими.

Попытка перенести центр оккупантов из Ханкенди в Шушу вписывается в последние действия армянской стороны и является следствием политики закрепления на оккупированных территориях, которая проводится на протяжении последних десятилетий. Понятно, что Шуша является наиболее защищенным населенным пунктом в географии Нагорного Карабаха, и армянская сторона таким образом пытается уберечься от возможного наступления азербайджанской армии. Последние широкомасштабные учения ВВС Азербайджана их явно обеспокоили, они понимают, что пока территории находятся под оккупацией, азербайджанская сторона не оставит попыток их вернуть, в том числе силовым способом.

К сожалению, действия армянской стороны не находят осуждения международного сообщества, Минской группы ОБСЕ, сопредседателей, и это им в какой-то степени развязывает руки. Возможный перенос их центра в Шушу в большей степени символический шаг. Ведь весь мир знает, что Шуша является азербайджанским городом, центром азербайджанской культуры, и это неоспоримый факт. Такое наглое присвоение исторического достояния Азербайджана является рельефным отражением всей армянской политики. Что может противопоставить этому Азербайджан? В свое время сепаратистские власти пытались изменить название оккупированной территории, но по факту и в переговорном процессе, и в международных документах она так и называется Нагорным Карабахом. Их самоназвание оказалось востребовано только для внутреннего пользования. Если даже они рискнут перенести центр в Шушу, ничего не изменится, поскольку пока все территории Нагорного Карабаха находятся под их оккупацией и они действуют там, как заблагорассудится. Мы эту практику можем поставить на вид сопредседателям Минской группы как отражающую их политику по имитации переговорного процесса. Ведь всем известно, что одним из пунктов переговоров является возвращение перемещенных лиц в места постоянного проживания, естественно, что азербайджанское население рано или поздно туда должно вернуться, и отсюда следует, что армяне имитируют переговоры.

Так что, сопредседатели обязаны отреагировать и указать армянскому руководству на недопустимость подобных действий. Что же касается демонстрации силы, то просто полетами над оккупированными территориями не обойтись. Нужны системные шаги, мы никогда не использовали нашу армию для устраивания военно-политических шоу, если и предпринимаем какие-то действия, то они являются логически завершенными. Как, в частности, в ходе Апрельских боев 2016 года была выполнена поставленная задача по взятию локальной высоты. Что касается Шуши, то задача по ее возвращению в случае такого приказа будет осуществляться посредством хорошо продуманной военной операции и без элементов шоу.

На сегодняшний же день нам нужно продолжать действовать в дипломатическом поле, указывая сопредседателям на недопустимость таких действий как минимум потому, что они алогичны и противоречат сути переговорного процесса, сводят к минимуму усилия самих сопредседателей. Это вызов МГ ОБСЕ, в частности — российской стороне, которая в последнее время прилагала усилия, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки. Пашинян заигрался как во внутренние игры, так и во внешние. И в данном случае, конечно же, он играет с огнем.

Мнение Тофика Аббасова:

— Предположения о вероятности переноса столицы самопровозглашенного образования в Шушу не стоит воспринимать серьезно, а мероприятия, которые проводятся в оккупированной Шуше, в лучшем случае следует считать банальной самодеятельностью. И вообще, не стоит реагировать на потуги армянской стороны, рассчитанные на оказание эффекта на Азербайджан.

Ни одна международная структура, даже сама Армения, не признает это самопровозглашенное лжеобразование — ни ООН, ни ОБСЕ, ни СБСЕ, ни региональные организации, никто не признает их так называемые выборы, никто туда не приехал для наблюдения за этими выборами, на которые, кстати, они загнали весь народ в разгар пандемии. И это в то время, как в самой Армении Пашинян отменил процессы, связанные с проведением референдума, который был призван распустить Конституционный суд. Все это говорит о том, что мероприятия эти не следует воспринимать серьезно, они предназначены для внутреннего пользования и рассчитаны на оказание эффекта на Азербайджан. Ну мы и реагируем соответствующим образом — проводим широкомасштабные учения с участием различных родов войск, в том числе авиации. Армян, конечно, это беспокоит, они обращаются к нам через третьи страны, чтобы мы им не угрожали. А мы и не угрожаем. У нас есть свой план действий, связанный с конкретной задачей по восстановлению территориальной целостности.

Между тем, серьезный кризис, прежде всего политический, сейчас переживает сама Армения. В том числе, и экономический – где инвесторы, которых обещал Пашинян, где антикризисная программа? Во внешней политике наблюдается трансфер, они меняют ее направление, ищут точку опоры в западном направлении. И не случайно прозвучало заявление Лаврова по поэтапному плану урегулирования, которого, по его словам, Армения должна придерживаться. Что вызвало эффект бомбы – последовали нападки на министра иностранных дел с обвинениями, что он не смог парировать Лаврову.

Все это указывает на то, что стратегический перевес на нашей стороне, и не случайно активизировались проазербайджанские силы в российском истеблишменте, заявляющие, что Азербайджан является самым верным союзником России на Южном Кавказе. Это свидетельствует о том, что наша линия на сближение с Россией, взаимовыгодное сотрудничество с ней, верное. Наши отношения с Россией выровнялись, и смотрите, с подачи президента Ильхама Алиева в России развернулась кампания по осуждению фашизации армянской политики, превращения приспешника нацистов Нжде в национального героя, что является вызовом не только России, но и всему мировому сообществу, которое отмечает 75-летие победы над фашизмом. Это был очень сильный ход Ильхама Алиева, когда он на Ашхабадском саммите указал на то, что Армения проводит очень опасную политику в регионе и во всем мире.