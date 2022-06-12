Самый стильный пилот «Формулы -1», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон постоянно находится в центре внимания фанатов и журналистов.

Британский гонщик из команды «Мерседес» неповторим за рулем болида и неподражаем вне гоночной трассы — Льюис умеет впечатлить окружающих, вызывая wow-эффект у всех и каждого.

Фотографы готовы подолгу «караулить» пилота в паддоке, нацеливая свои обьективы на главную звезду королевских гонок.

В этот раз Льюис щеголял в Баку в дизайнерском луке — на нем были розовые брюки и бежевый жакет от Homme Plissé Issey Miyake.

В другой раз пилот также привлек внимание своим стильным образом, появившись в сером спортивном костюме и дениме.

В 2018 году Хэмилтон одержал победу на Гран-при Азербайджана.

В одну из понздок в Баку пилот привозил с собой любимого домашнего питомца — бульдога Роско.

Талант Хэмилтона, который он распространяет всей своей личностью, выходит далеко за рамки его спортивного мастерства и охватывает все аспекты жизни. Льюис выступает за разнообразие, равенство и, прежде всего, за любовь. Гонщик стремится менять мир к лучшему с помощью своего благотворительного фонда Mission 44.

44 — под таким номером Хэмилтон выступает с начала своей карьеры. Данное число является его любимым.

С 2017 года Хэмилтон перешел на веганскую диету и активно поддерживает многочисленные инициативы, направленные на защиту окружающей среды и животных.

Накануне главной гонки в Баку Хэмилтон провел насыщенный день и встретился с фанатами на бакинском бульваре, где провел автограф-сессию.

Под конец дня звезда Ф-1 поделился своими эмоциями с подписчиками в Instagram, число которых приближается к 30 миллионам:

«Сезон выдался непростой. Очень важно при этом оставаться на позитиве. После сегодняшней встречи с фанами в Баку сделать это стало немного легче. Наш день придет, и мы поднимемся вместе», — написал Хэмилтон.

Пост прокомментировали миллионы фанатов, которые поддержали своего кумира и пожелали ему удачи на трассе в Баку сегодня, 12 июня.