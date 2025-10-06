Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1, превзойдя достижение легендарного Михаэля Шумахера.

Как сообщает İdman.biz, на Гран-при Сингапура британец, выступающий за «Феррари», показал лучшее время круга и стал первым гонщиком в истории, которому удавалось делать это 16 сезонов подряд.

Хэмилтон стартовал с шестой позиции, но финишировал восьмым из-за проблем с тормозами и штрафа. Тем не менее, на последних кругах он перешел на мягкий комплект шин и продемонстрировал лучший круг гонки — первый в этом сезоне за рулем «Феррари».

Прежний рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру, который показывал лучшие круги 15 лет подряд — с 1992 по 2006 год.