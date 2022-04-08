Второй крупнейший российский нефтепереработчик «Лукойл» рассматривает возможность остановки заводов. У компании нехватка мощностей для хранения мазута на фоне уже введенных санкций.

Об этом пишет «Коммерсант».

В компании указали, что в результате санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование излишка данного топлива в хранилищах».

По словам главы и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, хранилища заполнены мазутом, что может повлечь остановку НПЗ и снижение производства топлива. Для решения данной проблемы компания предложила направить мазут на ТЭЦ и отменить высокие штрафы за вред для экологии.

Похожая ситуация сложилась и с нефтяным газом. Он накапливается, потому что нет возможности продавать за границу сжиженные углеводородные газы.

Всего в России у Лукойла есть четыре НПЗ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти. При этом резервуары на НПЗ и нефтебазах ограничены — для хранения мазута подходят не все емкости, потому что надо использовать подогреватели и дополнительную теплоизоляцию.