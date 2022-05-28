Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии складывается непростая, однако страна сможет защитить свою независимость и сохранить территориальную целостность, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает TACC.
Лукашенко в своей поздравительной речи по случаю Дня пограничника отметил, что погранслужба сделает все, чтобы рубежи Белоруссии оставались неприкосновенными.
«Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства», — отметил президент.
Также Александр Лукашенко заявил, что в Вооруженных силах страны создадут южное оперативное командование (aif.ru)