Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии складывается непростая, однако страна сможет защитить свою независимость и сохранить территориальную целостность, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает TACC.

Лукашенко в своей поздравительной речи по случаю Дня пограничника отметил, что погранслужба сделает все, чтобы рубежи Белоруссии оставались неприкосновенными.

«Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства», — отметил президент.

Ранее стало известно, что пребывание граждан и въезд пограничную полосу трех районов Белоруссии, граничащих с Украиной, будет временно запрещено, речь идет о территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Также Александр Лукашенко заявил, что в Вооруженных силах страны создадут южное оперативное командование (aif.ru)